India Vs Australia: एक मिनट में देखें चेतेश्वर पुजारा की 'शतकवीर' पारी, ऑस्ट्रेलिया के छूटे पसीने

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच पहला टेस्ट एडिलेट ओवल (adelaide oval) में खेला जा रहा है. पहले दिन (ind vs aus) टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 250 बनाए. 123 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने टीम इंडिया का स्कोर 250 तक पहुंचाया. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) 123 रन बनाकर रन आउट हो गए. टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही चले. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा. कप्तान विराट कोहली (Viral Video) भी कुछ खास नहीं कर पाए और 3 रन बनाकर आउट हो गए.Cheteshwar Pujara टेस्ट के शानदार बल्लेबाज हैं. एक तरफ जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज आउट हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा धैर्य रखकर बल्लेबाजी कर रहे थे और शॉर्ट बॉल पर ही खेल रहे थे. उन्होंने 246 गेंदें खेली और 123 रन जड़े. जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी तारीफ हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न ने भी पुजारा की तारीफ की है. ट्विटर पर लोग उनको द्रविड से तुलना कर रहे हैं. उनके अलावा टीम इंडिया की तरफ से कोई हाफ सेंचुरी तक नहीं जड़ सका. सोशल मीडिया पर उनकी पारी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

It's been a brilliant knock from Cheteshwar Pujara in the Adelaide heat with wickets falling around him.#AUSvIND | @toyota_auspic.twitter.com/py8KvHB86q