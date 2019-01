Ind Vs Aus: पुजारा के शतक से टूटा गावस्कर का खास रिकॉर्ड, एक मिनट में देखें उनकी पारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच चौथा टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Test) पर खेला जाता है. जहां चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने शतक जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा दिया है. पहले उन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ साझेदारी की फिर विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ आक्रमक शॉट्स खेले और धीरे-धीरे शतक (Pujara 18th Test Ton) जड़ दिया. पुजारा (PUJARA) ने इस शतक के चलते एक खास रिकॉर्ड की बराबरी की और दूसरे रिकॉर्ड को तोड़कर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) से आगे निकल गए. चेतेश्वर पुजारा ने उस वक्त शतक जड़ा जहां टीम इंडिया को उनकी जरूरत थी. अगर वो आउट होते तो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर चला जाता और टीम इंडिया प्रेशर में आ सकती थी.

चेतेश्वर पुजारा ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड

चेतेश्वर पुजारा ने चौथी बार सीरीज में 200 से ज्यादा गेंद खेलीं. ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा किया. सुनील गावस्कर ने 1977/78 टूर में तीन बार ऐसा किया था. उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. राहुल द्रविड के संन्यास लेने के बाद पुजारा को उनकी जगह दी थी. जिसको उन्होंने खूब भुनाया और अपनी जगह पक्की कर ली. अब वो कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं.

