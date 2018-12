India Vs Australia: चेतेश्वर पुजारा ने बचाई टीम इंडिया की लाज, लोग बोले- 'विराट महल नहीं, दीवार चाहिए'

India Vs Australia के बीच पहले टेस्ट (adelaide oval) में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया. टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पिच पर किस तरह बॉल को रोका जाए. सभी शॉट मारने के चक्कर में आउट होते दिखे. Cheteshwar Pujara ही क्रीज पर टिके रहे. जिससे टीम इंडिया का स्कोर 200 पार हो सका. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर (ind vs aus) पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. लगा कि टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी और ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डालेगी. लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला. केएल राहुल (KL Rahul), मुरली विजय (Murli Vijay) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने जल्द ही अपना विकेट दे दिया. चेतेश्वर पुजारा खड़े रहे. उन्होंने न सिर्फ सेंचुरी जड़ी बल्कि टीम इंडिया को भी आगे तक ले गए.

