VIDEO: विराट कोहली जड़ते हैं शॉट्स तो बल्ले से आती है ऐसी आवाज, दिखा ऐसा अंदाज

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs australia) के बीच पहला टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा. जिसके लिए टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. इस बार टीम इंडिया को सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है. क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ी और कप्तान Virat Kohli टॉप फॉर्म में हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर नहीं हैं. इस साल ऑस्ट्रेलिया टिम पेन की कप्तानी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी. विराट कोहली (Virat Kohli) नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं.विराट कोहली इस बार ऑस्ट्रेलिया टूर में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. चार टेस्ट की सीरीज में एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया को विराट कोहली के फॉर्म से डर है तो वहीं भारतीय तेज गेंदबाज शानदार लय में नजर आ रहे हैं. मैच से पहले विराट कोहली को नेट्स पर बड़े शॉट्स देखते देखा गया. वीडियो को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेयर किया है. जिसमें उनके बल्ले की जोरदार आवाज आ रही है.

India skipper Virat Kohli in the Adelaide Oval nets today (watch with the sound on).@alintaenergy | #AUSvINDpic.twitter.com/OnhH5i7xkP