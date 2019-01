India Vs Australia: पुजारा नहीं कर पाए डांस तो पंत ने हाथ पकड़कर किया ऐसा, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच टेस्ट सीरीज टीम इंडिया 2-1 से जीत गई. 71 साल बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) ने विदेशी धरती पर इतिहास रचा. सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने जमकर डांस कर जश्न मनाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) और ऋषभ पंत (Rishab Pant) सीरीज में शानदार परफॉर्म करने वाले चेतेश्वर पुजारा को डांस कराते नजर आए. ग्राउंड पर जब टीम इंडिया जीत के बाद फेन्स को धन्यवाद देने पहुंची तो पंत ने डांस करना शुरू कर दिया. जिसके बाद टीम इंडिया भी शुरू हो गई.

Rishabh Pant ने किया नागिन डांस तो Virat Kohli ने किया भांगड़ा, ऐसे मना जश्न, देखें VIDEO

Cheteshwar Pujara: can bat, can't dance?



Celebrations have well and truly begun for Team India! #AUSvINDpic.twitter.com/XUWwWPSNun