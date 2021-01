Ind Vs Aus: मैच ड्रॉ कराने के बाद ऐसे ड्रेसिंग रूम पहुंचे हनुमा विहारी, IAS ने शेयर किया मजेदार Video

आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण ने काला पत्थर के अमिताभ बच्चन के सीन का वीडियो पोस्ट किया. जहां वो गुंडों की पिटाई करने के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं. यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पारी खेलने के बाद हनुमा विहारी ड्रेसिंग रूम में आते हुए...'

यह फनी वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो पर बैडमिंटन स्टार ज्वारा गुट्टा ने भी रिएक्शन दिया है. उनको भी यह वीडियो काफी मजेदार लगा है.

वहीं बीसीसीआई ने हनुमा विहारी और अश्विन का ओरिजनल वीडियो शेयर किया है, जहां दोनों ड्रेसिंग रूम में लौट रहे हैं. जैसे ही दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आए तो बाकी खिलाड़ियों ने उनको शाबाशी दी और तालियां बजाईं.

Moments to cherish for a long time



Visuals from inside the dressing room as #TeamIndia pull off a remarkable draw at the SCG



Exclusive interview coming up shortly