IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह की स्लो यॉर्कर देख हैरान रह गए विराट कोहली, ऐसे झटका विकेट, देखें VIDEO

भारत और वेस्टइंडीज (India vs Australia) के बीच तीसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है. 443 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी. लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई. बड़े स्कोर के आगे ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए. चेतेश्वर पुजारा के शतक के बाद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शानदार गेंदबाजी की. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. बुमराह ने स्लो यॉर्कर डालकर सभी को हैरान कर दिया. शॉन मार्श (Shaun Marsh) को उन्होंने स्लो यॉर्कर डाली. विराट कोहली भी गेंद को देखकर हैरान रह गए. जोर से अपील की गई और अंपायर ने आउट दिया.

The time difference between Shaun Marsh playing the shot and Jasprit Bumrah's slower one arriving = the time difference between your going off and you waking up!



