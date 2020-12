Ind Vs Aus: केएल राहुल ने उड़ाया डेविड वॉर्नर की चोट का मजाक, बोले- 'लंबे समय तक रहे चोट...' - देखें Video

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में भारत की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केएल राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी, जो इशारा करता था कि वह मजाक में बोल रहे थे. उन्होंने डेविड वॉर्नर की चोट को टीम इंडिया के लिए अच्छा बताया और उनको चोट से उभरने के लिए लंबे वक्त की कामना की.

केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'हमें नहीं पता कि यह चोट कितनी बुरी है. हमारे लिए अच्छा है कि चोट लंबे समय तक रहेगी. वो टीम के लिए अहम बल्लेबाज हैं. यह कामना करना किसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यह टीम के लिए सही है. अगर चोट लंबे समय तक रहेगी, तो टीम के लिए अच्छा रहेगा.'

सोशल मीडिया पर लोग केएल राहुल की आलोचना कर रहे हैं. फैन्स ने टीम इंडिया के उप-कप्तान को अच्छा स्पोर्ट्सपर्सन नहीं बताया. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए है...

