India Vs Australia: पंड्या के जाल में फंसा ये खिलाड़ी, चालाकी से उड़ा दी गिल्लियां, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (india vs australia) के बीच दूसरा टी-20 मेलबर्न के एमसीजी में खेला गया. जहां पिछली हार को भूलते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की. इस सीरीज में कई खिलाड़ियों को मौका दिया है. उनमें क्रुणाल पंड्या भी हैं. जो ऑस्ट्रेलिया में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरे टी-20 में क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) ने शानदार बोल्ड कर हर किसी को हैरान कर दिया. पिछली बार शानदार परफॉर्म करने वाले ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने बोल्ड कर चलता किया. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.पंड्या की गेंद पूरा एंगल लेकर सीधे स्टम्प पर लग गई. क्रुणाल ने उस समय विकेट लिया जब टीम इंडिया को विकेट की बेहद जरूरत थी. पंड्या ने 4 ओवर में 26 रन देते हुए एक विकेट लिया. वहीं भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद 2-2 विकेट लेने में सफल रहे. लेग स्पिनर क्रुणाल पंड्या (19) ने उन्‍हें बोल्‍ड करके भारत को बड़ी राहत दी. एक तरह से 'सीनियर' पंड्या (क्रुणाल) ने मैक्‍सवेल के हाथों पहले टी20 में हुई अपनी 'धुलाई' का बदला चुका लिया.

