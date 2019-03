एमएस धोनी पहले बने ड्राइवर फिर टीम इंडिया को कराया डिनर, देखें मजेदार VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरा वनडे (Ind Vs Aus 3rd odi) एमएस धोनी (MS Dhoni) के शहर रांची में खेला जाएगा. जिसके लिए टीम इंडिया रांची आ चुकी है. अगर टीम इंडिया यहां मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज पर कब्जा कर लेगी. 8 मार्च को तीसरा वनडे खेला जाएगा. एमएस धोनी (MS Dhoni) के शहर पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने जमकर मस्ती की. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने टीम इंडिया के लिए घर में पार्टी रखी. जहां पूरी टीम इंडिया मौजूद थी. बाहर लॉन में टीम इंडिया (Team India) के लिए डिनर अरेंज किया गया था. जहां टीम इंडिया (Team India) ने जमकर मस्ती की. सोशल मीडिया पर तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

Thank you for last night @msdhoni bhai and @SaakshiSRawat bhabhi pic.twitter.com/80BOroVvze