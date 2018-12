भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच पहला टेस्ट का दूसरा दिन भारत के हाथ में रहा. टीम इंडिया ने जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर बिखेर दिया. अश्विन (Ravichandran Ashwin) की फिरकी में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फंस गए और अपना विकेट दे दिया. 59 पर 3 विकेट गिरने के बाद उस्मान ख्वाजा पर पूरी उम्मीदें टिकी थीं. उस्मान ख्वाजा 28 रन पर खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा शानदार फॉर्म में हैं और टेस्ट में बड़े स्कोर के लिए जाने जाते हैं.अश्विन के गेंद पर ख्वाजा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे. उसी वक्त बॉल ग्लव्स पर लगकर कीपर के पास चली गई. जोर से अपील की गई लेकिन अंपायर धरमसेना ने नॉट आउट दिया. ख्वाजा खड़े हुए थे. अश्विन और पंत के कहने पर विराट ने DRS लिया. जहां ख्वाजा को आउट दिया गया. साफ देखा जा सकता था कि बॉल ग्लव्स पर लगी थी.

India go upstairs and Khawaja is on his way #AUSvIND@SpecsaversAU#SpecsaversCricketpic.twitter.com/3l9wkzfVF1