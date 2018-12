ऋषभ पंत पीछे खड़े होकर बल्लेबाज को कह रहे थे ऐसा, माइक पर रिकॉर्ड हुआ सबकुछ, देखें VIDEO

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया है. एडिलेड टेस्ट में 31 रन से मुकाबला जीतकर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया. शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने भी शानदार परफॉर्म किया. टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने शानदार परफॉर्म करते हुए सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचाया.वहीं रविचंद्रन अश्विन की फिरकी में कंगारू फंसते नजर आए. फील्डिंग में भी भारतीयों ने शानदार परफॉर्म किया. ऋषभ पंत ने भी इस मैच में 11 कैच लेकर नया रिकॉर्ड भी बना लिया है. मैच में सबसे ज्यादा कैच लेकर वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. मैच के दौरान उन्होंने जमकर बल्लेबाज को तंज कसे. जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं.

