IND vs AUS: विराट कोहली ने तोड़ा द्रविड का दमदार रिकॉर्ड, लक्ष्मण भी छूटे पीछे, बने ये 3 रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज (India Vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट मेलबर्न (Boxing Day Test) में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के शतक और विराट कोहली (Virat Kohli) की पारी से मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है. दोनों ने दूसरे दिन आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया और टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले गए. पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने करियर का 17वां शतक जड़ा तो वहीं विराट कोहली (Virat Kohli) ने 82 रन की शानदार पारी खेली. वो भले ही शतक न जड़ पाए हों, लेकिन उन्होंने खास रिकॉर्ड बना लिया है. उन्होंने एक नहीं तीन रिकॉर्ड दर्ज किए. एक तो उन्होंने राहुल द्रविड का रिकॉर्ड तोड़ा तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खास रिकॉर्ड बनाया. हर बार की तरह बड़ी पारी खेलकर विराट कोहली के पिटारे में नए रिकॉर्ड्स शामिल हुए.

Virat Kohli doing his thing so far at the MCG...#AUSvIND | @Domaincomaupic.twitter.com/LXiFjgk24f