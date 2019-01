Ind Vs Aus: विराट कोहली ने अंपायर से छीनी गेंद और करने लगे ऐसा, वायरल हुआ VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चौथा टेस्ट सिडनी (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया (Indian Cricket Team) मजबूत स्थिति में आता दिख रहा है. पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. एक तरफ जहां मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने जहां 77 रन की पारी खेली तो वहीं चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया. विराट कोहली (Virat Kohli) 23 ही रन बना पाए. लेकिन पुजारा (Cheteshwar Pujara) और रहाणे ने भारतीय पारी को संभालने का काम किया. मैच के पहले दिन ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने अंपायर से बॉल लेकर उससे खेलने लगे. अंपायर का रिएक्शन भी देखने लायक था.

Ind vs Aus: सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली 'कड़कनाथ मुर्गा' खाने की सलाह, फायदे भी गिनाए

भारत का स्कोर 2 विकेट पर 177 रन था. विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर अंपायर के साथ खड़े थे. बॉल अंपायर के हाथ में थी. विराट कोहली ने उनसे बॉल ली और बल्ले से उसके साथ खेलने लगे. अंपायर ने बॉल को पकड़ने की कोशिश की. 3-4 बार बल्ले से लगने के बाद अंपायर ने बॉल कैच कर ली और उनसे बॉल छीन ली. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में की पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई, आगे बढ़कर लगाए ऐसे शॉट्स, देखें VIDEO

Umpire Kettleborough wasn't having a bar of it #AUSvINDpic.twitter.com/DIMlS0dO1a