वीरेंद्र सहवाग बने Babysitter तो बौखला गया पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कहा- इसे मजाक में मत लो

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) फिर चर्चा में आ गए हैं. संन्यास लेने के बाद भी वो फैन्स के बीच छाप छोड़े हुए हैं. रोचक ट्वीट्स के जरिए वो फैन्स को इंटरटेन करते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच टी20 (Ind Vs Aus T20) और वनडे सीरीज (Ind Vs Aus ODI) शुरू होने वाली है. उससे पहले सीरीज को लेकर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) एक विज्ञापन में नजर आए जिसमें वो बच्चों की बेबीसिटिंग (Virender Sehwag BabySitting) कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. सीरीज के ऑफीशियल ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स ने ये एड तैयार किया है. विज्ञापन में वीरू 'बेबीसिटर' (बच्‍चों को संभालने वाले) के रोल में नजर आ रहे हैं जिनके आसपास ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के जर्सी के कलर (यलो) में कई बच्चें हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हैडन (Matthew Hayden) ने जैसे ही ये एड देखा तो वो बौखला गए.

Every baby needs a babysitter - and would remember this well!



The Aussies are on their way and here's how @virendersehwag is welcoming 'em! Watch Paytm #INDvAUS Feb 24 onwards LIVE on Star Sports to know who will have the last laugh. #Babysittingpic.twitter.com/t5U8kBj78C