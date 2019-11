Ind Vs Ban: हवा में उड़कर रोहित शर्मा ने एक हाथ से लिया कैच, देखते रह गए कोहली... देखें VIDEO

India Vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट (Ind Vs Ban 2nd Test) कोलकाता में खेला जा रहा है. पिंक बॉल टेस्ट (Pink Ball Test) बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ. टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और जल्द ही टॉप और मिडिल ऑर्डर ध्वस्त कर दिया. उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश ने घुटने टेक दिए. मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी कमाल कर दिखाया. उन्होंने हवा में उड़कर शानदार कैच पकड़ा. जिसको देखकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैरान रह गए.

Aus Vs Pak: डेविड वॉर्नर को आउट करने के लिए पाक खिलाड़ी ने किया ऐसा, देखकर आप भी कहेंगे OMG

पहला विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक बल्लेबाजी करने उतरे. उमेश यादव की गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल एज लेकर स्लिप पर चली गई. विराट कोहली कैच लेने के लिए तैयार हो पाते उससे पहले ही रोहित शर्मा ने हवा में उड़कर एक हाथ से कैच कर लिया. लंच तक बांग्लादेश का 6 विकेट खोकर 73 रन बना चुका है.

TikTok Top 5: मिशेल स्टार्क ने किया ऐसा बोल्ड, देखता रह गया पाकिस्तानी बल्लेबाज- देखें Video

देखें VIDEO:

#WATCH | What a Catch by the Hitman - #RohitSharma !!!

Mominul Haque is OUT!#PinkBallTest | #PinkBall | #INDvBAN | #INDvsBAN | #UmeshYadav

(: Star Sports) pic.twitter.com/eKXpx5YmeH