Ind Vs Ban: एमएस धोनी के करारे छक्के से हिल गए विराट कोहली, जोर से चिल्लाए- 'भाई क्या शॉट है यार...' देखें VIDEO

India Vs Bangladesh: एमएस धोनी (MS Dhoni) विश्व कप (ICC World Cup 2019) से पहले मध्यक्रम को लेकर आश्वस्त होने वाले भारत ने दूसरे अभ्यास मैच (IND vs BAN) में शानदार शतक जड़ा. पूरे मैच में एमएस धोनी (MS Dhoni) छाए रहे. धोनी (MS Dhoni) ने 78 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल हैं. इन दोनों पांचवें विकेट के लिये 164 रन की साझेदारी करके भारत को चार विकेट पर 102 रन की संकटपूर्ण स्थिति से उबारकर सात विकेट पर 359 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

धोनी (MS Dhoni) ने छक्का जड़कर शतक को पूरा किया. धोनी (MS Dhoni) ने सामने करारा शॉट खेला. धोनी (MS Dhoni) का ये छक्का 90 मीटर लंबा था. धोनी (MS Dhoni) के इस छक्के को देखकर विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैरान रह गए. वो सीट से उठ गए और शॉट को देखते रह गए और जोर से चिल्लाया- 'WOW Yaar... शॉट यार.' उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. धोनी (MS Dhoni) ने वर्ल्ड कप से पहले बता दिया कि वो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट हैं और फॉर्म में हैं.

देखें VIDEO:

