India Vs Australia: पृथ्वी शॉ ने किया कमाल, लंबे-लंबे शॉट्स देख ऑस्ट्रेलिया हुआ हैरान, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच पहला टेस्ट 6 दिसंबर से खेला जाना है. उससे पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया-XI (India vs Cricket Australia XI) से प्रैक्टिस मैच खेल रही है. पहले दिन का खेल धुलने के बाद दूसरे दिन पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने अपने शॉट्स से सभी को हैरान कर दिया. पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार माना जा रहा है. पहले ही टेस्ट में शतक जड़कर उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली. वेस्टइंडीज के बाद पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं और ये उनकी दूसरी सीरीज है. ऐसे में वो विराट कोहली और सीनियर क्रिकेटर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं और टिप्स ले रहे हैं. प्रैक्टिस मैच में ही उन्होंने कमाल कर दिया.

Highlights of Prithvi Shaw's half-century as he reached 52 from 52 balls.



