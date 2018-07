India vs England, Highlights 1st T20I: 1 मिनट में देखें केएल राहुल की सबसे स्टाइलिश टी-20 सेंचुरी

India vs England, Highlights 1st T20I: टीम इंडिया की इंग्लैंड से टी-20 सीरीज शुरू हो चुकी है. केएल राहुल और कुलदीप यादव की शानदार बल्लेबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया. पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. कुलदीप यादव ने शानदार परफॉर्म करते हुए 4 ओवर में 24 रन देते हुए 5 विकेट लिए और इंग्लैंड को 159 रन पर रोक दिया. जिसके बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी. जहां केएल राहुल ने स्टाइलिश शॉट्स खेलकर हर किसी को हैरान कर दिया.केएल राहुल ने हर जगह चौके-छक्कों की बरसात की. उन्होंने हवाई छक्कों के साथ-साथ फ्लाइटिड शॉट्स भी खेले. स्टाइलिश शॉट्स खेलकर उन्होंने जल्द ही अपना शतक पूरा कर लिया. उन्होंने इंटरनेशनल टी-20 में दूसरा शतक जड़ दिया. जिसके साथ ही वो रोहित शर्मा के साथ अनोखे रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं. राहुल रोहित शर्मा के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में दो शतक जमाए हो. राहुल ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडरहिल में 26 अगस्त 2016 को बनाया था. तब उन्होंने नाबाद 110 रन बनाए थे.

A post shared by Kuljinder Batth (@kuljinder_batth) on Jul 3, 2018 at 8:44pm PDT

Rad Rahul @klrahul11 scores the most stylish T20 ton of the summer. #ENGvINDpic.twitter.com/CNJx8OWhKC