IND vs NZ: एमएस धोनी ने स्टम्प के पीछे से चीखकर कुलदीप को कहा ऐसा, अगली गेंद पर ही मिला विकेट, देखें VIDEO भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पहले वनडे में धोनी (MS Dhoni) ने कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को एक राय दी. वो चिल्लाकर कुलदीप को बॉल को बाहर रखने को कह रहे थे.