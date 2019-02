Ind Vs NZ: क्रुणाल ने डाली ऐसी 'अजूबा' गेंद, थर्ड अंपायर ने दिया आउट तो बौखला गए विलियम्सन- देखें Video

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच दूसरा टी-20 (Ind Vs NZ 2nd ODI) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. डेरिल मिशेल (Daryl Mitchell) का विकेट की चर्चा हर जगह हो रही है. अंपायर के आउट देने के बाद DRS में भी आउट करार दिया गया. लेकिन हॉट स्पॉट में दिखाया गया था कि बॉल बल्ले से लगी थी. जिसके बाद बल्लेबाज हैरान रह गया और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. हॉट स्पॉट में देखा जा सकता है कि बॉल बल्ले से लगती हुई थी.

Daryl Mitchel got an inside egde? Oh come on! The bat clearly hit the pad. How else would your explain the snicko? #NZvIND@ICCpic.twitter.com/ZgKHLDAmUJ