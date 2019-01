IND vs NZ: टीम इंडिया होती है फ्लॉप तो एमएस धोनी बनते हैं 'मसीहा', कर चुके हैं ये कारनामा

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच चौथा हेमिल्टन के सेडन पार्क (Ind Vs NZ 4th odi Seddon Park) में खेला गया. टीम इंडिया ये मुकाबला 8 विकेट से बुरी तरह हार गई. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और 92 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत का कोई बल्लेबाज 20 रन तक नहीं पहुंच पाया. ट्रेंड बोल्ट ने 5 विकेट और कोलिन डे ग्रांडहोम ने 3 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और मुकाबला जल्द ही जीत लिया. विराट कोहली (Virat Kohli) और आखिरी दो वनडे और टी-20 सीरीज में आराम दिया गया है. वहीं, एमएस धोनी चोट के कारण बाहर हैं. फैन्स को एमएस धोनी (MS Dhoni) की बहुत याद आई. ट्विटर पर धोनी (MS Dhoni) को काफी मिस किया जा रहा है. यूजर ने एक ऐसा आंकड़ा ट्विटर पर दिखाया. जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि एमएस धोनी (MS Dhoni) ऐसे मौकों पर टीम इंडिया की नैय्या पार कराने वाले खिवैया हैं.

IND vs NZ: टीम इंडिया ने बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- क्या दिखा दिया सुबह-सुबह

एमएस धोनी कई बार बन चुके हैं टीम इंडिया के 'मसीहा'

यूजर ने 5 ऐसे मैच के बारे में बताया जिसमें टीम इंडिया की बैटिंग लाइन-अप खराब हो गई तो एमएस धोनी ने शानदार परफॉर्म करते हुए टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का मात्र 7 रन पर तीन विकेट गंवा चुका था. जिसके बाद एमएस धोनी बल्लेबाजी करने उतरे और 95 रन जड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 188 रन तक पहुंचाया. 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया मात्र 29 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी. एमएस धोनी ने 113 रन जड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 227 रन तक पहुंचाया.

IND vs NZ: विराट कोहली के जाते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई टीम इंडिया, ये रहे फ्लॉप होने के 5 कारण

this is what happens if you play blind hitting shots,msd can bat in crunch situations to take the team to decent total

2009 vs Wi 7-3 to 188 msd 95

2012 vs pak 29-5 to 227 msd 113

2013 vs Aus 76-4 to 303 msd 139

2015 vs Zim 92-4 to 288 msd 85

2017 vs Eng 25-3 to 381 msd 134 https://t.co/DehKjNxvwh