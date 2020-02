पहले ही टेस्ट में मिला Virat Kohli का विकेट, भावुक हुए गेंदबाज के पिता बोले- 'कद की वजह से लोग उसे...'

Ind Vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है. पहले टेस्ट का पहला दिन (Ind Vs NZ 1st Test Day 1) न्यूजीलैंड के नाम रहा. टीम इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए. न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में डेब्यू करने वाले काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) ने शानदार परफॉर्म किया और पहले दिन तीन विकेट झटके. उन्होंने चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और हनुमा विहारी को आउट किया. पहले ही टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट लिया तो उनके पिता भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि 6 फुट 8 इंच लंबे काइल को लोग घूरकर देखते थे. जिससे उनको बड़ा अजीब लगता था. लेकिन उनके पिता माइकल को पता था कि बेटा एक दिन जरूर नाम करेगा.

न्यूजीलैंड के लिये टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले काइल ने अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए पहले ही दिन विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के विकेट लिये. उनके पिता माइकल ने कहा, ''उसके कद की वजह से स्कूल में लोग उसे घूरकर देखते थे. उसे बड़ा अजीब लगता था. मैं उससे इतना ही कहता था कि यदि वे तुम्हे घूर रहे हैं तो तुम एक दिन जरूर मशहूर बनोगे.''

देखें विराट कोहली का विकेट लेने के बाद काइल जैमीसन का रिएक्शन:

Kohli gone after scoring just 2 runs.#INDvsNZpic.twitter.com/1GUvonlajm — Rehan Abdullah (@rehanbodla26) February 21, 2020

आकलैंड के मैकेनिकल इंजीनियर माइकल ने अपने बेटे का टेस्ट पदार्पण दर्शक दीर्घा में बैठकर देखा. उन्होंने कहा, ''मेरी पत्नी शेरिल आज नहीं आ सकी. मैं खुशकिस्मत हूं. उम्मीद है कि वह लंबे समय तक देश के लिये खेलेगा. उसने 17 वर्ष की उम्र तक बास्केटबाल खेला लेकिन उसके बाद क्रिकेटर बना.''