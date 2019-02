IND vs NZ: ऋषभ पंत इस हथियार के साथ उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, नहीं देखा होगा ऐसा Shot, देखें VIDEO

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के खिलाफ टी-20 सीरीज शुरू हो जा रही है. टीम इंडिया ने 51 साल बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीती है. अब टीम इंडिया का फोकस टी-20 सीरीज जीतने पर होगा. भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand 1st T20) के बीच तीन टी-20 6 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी को खेला जाएगा. टी-20 सीरीज में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की वापसी हुई है. ऑस्ट्रेलिया में शानदार परफॉर्म करने के बाद उनको आराम दिया गया था. अब वो न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं. एमएस धोनी भी स्वार्ड में शामिल हैं. ऐसे में देखना होगा कि कौन प्लेइंग इलेवन में होगा. पहला मुकाबला वेलिंगटन के वेस्टपेक स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले BCCI ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पंत (Rishabh Pant) अजीबोगरीब शॉट मारते दिख रहे हैं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने स्विच हिट मारा. ये शॉट केविन पीटरसन और डेविड वॉर्नर मारते दिखते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंत (Rishabh Pant) नेट्स पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाज जैसे ही आते है तो वो साइड चेंज करते हैं और पीछे की तरफ जोर से शॉट लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. टी-20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लग गया है. मार्टिन गुप्टिल चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह नीशाम को दी गई है.

न्यूजीलैंड के सीनियर सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल पीठ की चोट से उबरने में नाकाम रहने के कारण भारत के खिलाफ तीन मैचों की आगामी टी20 श्रृंखला से बाहर हो गए. गुप्टिल की जगह आलराउंडर जिमी नीशाम लेंगे जो भारत के खिलाफ पांच मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के अंतिम दो मैचों में खेले थे. दूसरा मैच आकलैंड के ईडन पार्क में आठ फरवरी और अंतिम मैच हैमिल्टन में 10 फरवरी को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम में युवा आलरांडर डेरिल मिशेल को भी शामिल किया गया है जो टीम के पूर्व कोच जान मिशेल के बेटे हैं.

न्यूजीलैंड की टीम इस प्रकार है: केन विलियमसन (कप्तान), डग ब्रेसवेल, कोलिन डि ग्रैंडहोम, लोकी फर्ग्युसन, स्काट कुगेलिन, डेरिल मिशेल, कोलिन मुनरो, जिमी नीशाम, मिशेल सेंटनर, टिम सेइफर्ट, ईश सोढ़ी, टिम साउथी और रोस टेलर.