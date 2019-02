IND vs NZ: रोहित शर्मा ने तोड़ डाला विराट कोहली और एमएस धोनी का रिकॉर्ड, किए ये 5 कारनामें भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दूसरा टी-20 टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है.रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार पारी खेली और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.