IND vs PAK: भारत से मिली हार तो बौखलाए पाक फैन्स, बोले- 'सरफराज को घर भेजो...'

World Cup 2019, India Vs Pakistan: भारत से हारने के बाद पाकिस्तान (IND vs PAK) में काफी गुस्सा है. एक तरफ टॉस जीतने के बाद भी पाकिस्तानी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए तो वहीं बल्लेबाजी भी बुरी तरह फ्लॉप रही. एक विकेट गिरने के बाद ही पाकिस्तान खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. पाकिस्तान के कप्तान सरफराज (Sarfaraz Ahmed) भी कुछ खास नहीं कर पाए. टीम इंडिया के खिलाफ उनकी कप्तानी भी खास नहीं रही. अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं. पाकिस्तान में ट्विटर पर #सरफराज_को_वापस_बुलाओ टॉप ट्रेंड कर रहा है. भारत से हार मिलने के बाद पाक फैन्स गुस्से में हैं और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) को टीम में नहीं देखना चाहते हैं.

IND vs PAK: रोहित शर्मा से पूछा- पाक बल्लेबाजों को क्या सलाह देंगे? बोले- 'कोच बनूंगा तब बताऊंगा कि...' देखें VIDEO

एक यूजर ने लिखा- 'सरफराज (Sarfaraz Ahmed) टीम में क्यों हैं? कीपर के तौर पर 3 कैच और स्टम्पिंग छोड़ी, बल्लेबाज के तौर पर गेंबाजों का सामना नहीं कर पाए और कप्तान के तौर पर उन्हें पता ही नहीं था कि फील्डिंग कैसे लगानी हैं...#सरफराज_को_वापस_बुलाओ' ट्विटर पर सरफराज (Sarfaraz Ahmed) की जम्हाई लेते हुई फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. वो फोटो शेयर करते हुए फैन्स सरफराज की खूब आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) की फोटो के साथ सरफराज की ये फोटो लगाई और दोनों के बीच समानता बताई है. ट्विटर पर पाकिस्तानी फैन्स का गुस्सा इस तरह फूट रहा है.

'ना बंटवारा होता और ना हम जलील हो रहे होते', पाकिस्तानी फैंस के इस Tweet पर स्वरा भास्कर का जोरदार रिएक्शन

Why he is in the team ?

As a keeper? (dropped 3 catches & stump)

As a batsman? (Afraid to face bowlers)



As a captain? (Don't even know about fielding placement) #سرفراز_کو_گھر_بھیجو#PakVsInd@TheRealPCB@ImranKhanPTI@javeriaspic.twitter.com/2pF4vU2jgC