India vs Pakistan: भारत-पाक मैच के दौरान Twitter पर शेयर हुए मजेदार Memes

India vs Pakistan World Cup 2019: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच जब भी आमना-सामना होता है क्रिकेट प्रशंसकों का जुनून सातवें आसमान पर रहता है. विश्व कप में दोनों टीमों की बात की जाए तो भारत कभी भी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से हारा नहीं है. 1992 से 2015 विश्व कप तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं पाया है. भारत-पाकिस्तान का मैच ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में बना रहा. ट्विटर पर मैच को लेकर लोग तरह-तरह के मीम (Twitter Memes ) शेयर करते भी दिखे. मैच में रोहित का शतक पूरा हो, या फिर उनका आउट होना. यहां तक की बारिश शुरू होने के बाद लोगों ने आईसीसी को भी नहीं छोड़ा.





Pakistan fielding coach watching the match : #IndiaVsPakistanpic.twitter.com/zCnC1wtftc — Prasanna Waikar (@PrasannaWaikar) June 16, 2019

#IndiaVsPakistan



When Rohit got out, they were happy but when they saw Hardik coming in, Pakistan is like.... pic.twitter.com/9tm6ompk9I — Murtaza VIP (@Direct2murtuza) June 16, 2019

Fans right now searching for ICC after seeing rain started now #IndiaVsPakistanpic.twitter.com/Ty0L2Gkywb — Lord Voldemort (@Smart_Ladka) June 16, 2019

धोनी के जल्दी आउट होने पर भी लोगों ने चुटकी ली. एक यूजर ने ट्वीट किया, धोनी आप जल्दी क्यों आउट हो गए? इस पर उन्होंने लिखा कि कमजोर टीम के खिलाफ स्कोर करने का क्या फायदा?

VIDEO: भारत-पाक का मैच देखने पहुंचे फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह