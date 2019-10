India Vs South Africa: मैच के दौरान नींद लेते नजर आए Ravi Shastri, लोग बोले- '10 करोड़ रुपये की नींद...'

India vs South Africa, 3rd Test, Day 4: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट (IND Vs SA 3rd Test) भी जीत लिया है. टीम इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस जीत के साथ ही विराट कोहली ब्रिगेड (Virat Kohli) ने देश को प्रकाश पर्व दीपावली का तोहफा दिया है. विशाखापट्टनम में हुए सीरीज के पहले टेस्ट को भारतीय टीम ने 203 रन और पुणे के दूसरे टेस्ट को एक पारी 137 रन से जीता था. टीम इंडिया ने तीसरा टेस्ट पारी 202 रन से जीता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) मैच के दौरान नींद लेते दिख रहे हैं. टीवी कैमरा उनकी तरफ घूमा और उनकी सोती हुई तस्वीर वायरल हो गई.

ये भी पढ़ें: उमेश यादव के 5 छक्कों को देख विराट कोहली हैरान, हाथ उठाकर किया ऐसा, देखें Viral Video

उनकी इस तस्वीर पर खूब मीम्स बन रहे हैं. लोग उनकी इस नींद को 10 करोड़ रुपये की नींद बता रहे हैं. बता दें, उनकी साल की सैलेरी 10 करोड़ रुपये हैं. इस वजह से लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने खास अंदाज में मनाया दूसरा करवा चौथ, Cute Photo हो रही है वायरल

Ravi shastri is me in every History lecture pic.twitter.com/g5z5GVVxXV

Shubman Gill Be Like.. :- 10 Cror/Year For sleeping.. What A Lucky Guy He is.. #RaviShastri #INDvSA pic.twitter.com/1b68b6UBhf

This happens when you try to sneak in & watch Bombay Velvet on your mobile, while the Test Match is on! #RaviShastri#shastri#INDvsSA#INDvSA#sleepingbeautypic.twitter.com/q2NIptj4ET