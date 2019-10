Ind Vs SA: बाउंड्री पर खड़े अफ्रीकी खिलाड़ी को भारतीय फैन्स ने कहा ऐसा, पीछे मुड़े और... देखें VIDEO India Vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका (Ind Vs SA) के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे में खेला जा रहा है. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक की बदौलत टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ जा चुका है.