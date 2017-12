खास बातें ग्राउंड पर ही टीम इंडिया ने क्रिसमस पार्टी एन्जॉय की. धोनी का सैंटा लुक लोगों को काफी पसंद आया. धोनी कैप पहनकर ग्राउंड पर खूब मस्ती कर रहे थे.

#MerryChristmas Mahiii @msdhoni u r always a Santa of mine Thank you for all good memories that u've given to us.. tons of love for u stay blessed nd keep rocking forever #Dhoni#Thala#legendpic.twitter.com/6lXI0yW1ni — Pooja Awasthi (@imspritual) December 25, 2017

MS Dhoni delivers happiness every day. My Santa all year long! pic.twitter.com/FdjF0XeG37 — MSDian Harshali (@DhonixFaithful) December 24, 2017

Dhoni is the cutest santa — Ashritha (@imashritha) December 24, 2017

This is too much for my poor heart to take Ziva would be so happy seeing you as a santa @msdhonipic.twitter.com/5Ww4znnjpH — Hiru. (@DhoniFangirl) December 24, 2017

Never ever thought would be close to such an amazing Santa Dhoni #INDvSL@msdhonipic.twitter.com/txanppdEKf — Prince Sanghvi (@princesanghavi) December 24, 2017

टेस्ट और वनडे के बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका को टी-20 में भी हरा दिया है. 3-0 से सीरीज अपने नाम करके टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी करेगी. सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने खूब एन्जॉय किया. ग्राउंड पर ही टीम इंडिया ने क्रिसमस पार्टी एन्जॉय की. सही खिलाड़ियों ने क्रिसमस कैप पहनी. लेकिन लोगों को धोनी काफी पसंद आए. धोनी का सैंटा लुक लोगों को काफी पसंद आया. धोनी कैप पहनकर ग्राउंड पर खूब मस्ती कर रहे थे. हमेशा कूल रहने वाले धोनी इस बार लोगों को क्यूट लगे. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी फोटो को वायरल कर दिया.धोनी ने मुंबई में फिर आखिरी शॉट खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई. बता दें, धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ छक्का लगाकर टीम इंडिया को चैम्पियन बनाया था. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया. चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई.श्रींलका के लिए ये सीरीज काफी खराब रही. वो किसी भी फॉर्मेट में जीत हासिल नहीं कर पाई. पहला वनडे जीतने के बाद वो सभी मैच हारती नजर आई और टी-20 में तो उन्होंने सभी मैच हारे. टेस्ट में वो टीम इंडिया को हरा नहीं पाए. वहीं टीम इंडिया को श्रेयस अईय्यर, मनीष पांडे और वॉशिंटन सुंदर जैसे युवा क्रिकेटर्स शामिल हुए. जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया.