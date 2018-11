MS Dhoni आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान हैं. चेन्नई में उनको बहुत प्यार मिलता है. धोनी को चेन्नई में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है. जैसे ही वो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उतरते हैं तो फैन्स उनको काफी चीयर करते हैं. भारत और वेस्टइंडीज (India Vs West Indies) के टी-20 सीरीज में धोनी की जगह ऋषभ पंत (Rishab Pant) को खिलाया गया था. चेन्नई में धोनी के फैन्स ने ऋषभ पंत का शानदार स्वागत किया. जब वो बाउंड्री पर खड़े थे तो फैन्स उनको चीयर कर रहे थे.सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ऋषभ पंत बाउंड्री पर खड़े हैं और पीछे फैन्स उनको चीयर कर रहे हैं. इस वीडियो को प्रभु दामोधरण ने शेयर किया है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के विसल पोडू आर्मी के हिस्सा है और एमएस धोनी के बड़े फैन हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'रिभष पंत को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिला. कुछ इस तरह पिछली रात चेपॉक में फैन्स ने भारतीय क्रिकेट टीम और एमएस धोनी के फैन्स ने ऋषभ पंत का वेलकम किया.'

Loads of Love and Support @RishabPant777. Loved the way you acknowledged the cheers every time. Keep growing. Keep at it. That's how Indian Cricket & Dhoni fans welcomed Rishabh Pant in Chepauk last night. @msdfansofficial@ChennaiIPL@CSKFansOfficial#KnowledgeableChennaiCrowd. pic.twitter.com/j1Ds7Atfk5