एमएस धोनी की दरियादिली देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल, बच्चे ने यूं चूमा हाथ, देखें VIDEO

भारत और वेस्टइंडीज (India vs West indies) के बीच 5वें मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया. ये मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा था. मैच के पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उस वीडियो को देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे. एमएस धोनी (MS Dhoni) सुरक्षा घेरा तोड़कर स्पेशल बच्चे से मिलने पहुंचे. उस वक्त टीम इंडिया होटल से स्टेडियम मैच खेलने जा रही थी.एमएस धोनी से मिलने के लिए द लीला होटल के बाहर एक स्पेशल बच्चा बैठा था. टीम इंडिया जैसे ही बस में चढ़ने के लिए पहुंची तो धोनी सुरक्षा घेरा तोड़कर बच्चे से मिलने पहुंच गए. सभी लोग हैरान रह गए. बच्चे ने खुशी में धोनी का हाथ पकड़ा और चूम लिया. जिसके बाद धोनी ने बच्चे के साथ फोटो क्लिक कराई. बच्चा बार-बार उनसे थैक्यू बोल रहा था. धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Exclusive video of MS DHONI giving autograph to his die hard fan

Thank you @TheLeelaHotels for the video#INDvWI#msdianpic.twitter.com/Z3ibssAs5N