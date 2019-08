Ind Vs WI: बारिश के बीच विराट कोहली ने किया भांगड़ा, गेल ने भी लगाए ठुमके, देखें VIDEO

India Vs West Indies 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच पहला वनडे प्रेविडेंस स्टेडियम (Providence Stadium) में खेला गया. लेकिन बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया. मैच सिर्फ 13 ओवर ही चल सका और बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. मैच शुरू होने से पहले ही बारिश हो रही थी और दो घंटे के विलंब के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो इसे 43 ओवर का कर दिया गया. वेस्टइंडीज ने हालांकि जब 5.4 ओवर में बिना विकेट खोए नौ रन बनाए थे तो दोबारा बारिश आ गई और इस बार मैच को शुरू होने पर 34 ओवर का किया गया. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) गेल (Chris Gayle) के साथ डांस करते दिख रहे हैं. आधे घंटे तक मैच रुका रहा जिसके बाद खिलाड़ी मैदान पर लौटे लेकिन मैदान गीला होने के कारण मैच तुरंत शुरू नहीं हो पाया. इस दौरान कोहली को डीजे की धुन पर थिरकते देखा गया जबकि गेल ने भी उनका साथ दिया.

ये वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि विराट कोहली गेल के साथ ग्राउंड पर ही डांस करते दिख रहे हैं और पास ही भारतीय गेंदबाज खलील अहमद और मोहम्मद शमी खड़े हुए हैं. विराट कोहली और गेल काफी अच्छे दोस्त हैं. वो आईपीएल में काफी समय तक एक ही टीम में रहे और काफी मस्ती की. दोनों ग्राउंड पर दिखे तो विराट कोहली ने गेल के साथ फिर मस्ती की. गेल मैच में मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन इस वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया.

देखें VIDEO:

Teacher: No one will dance in the class.

Le Backbenchers:@BCCI@imVkohli#INDvWI#India#Kohlipic.twitter.com/9R1fulVBHT