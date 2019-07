Indian Air Force आज जारी करेगा मोबाइल गेम, अब दुश्मन के घर में घुसकर ऐसे कर सकेंगे वार

भारतीय वायु सेना आज एयर कॉम्बेट गेम लॉन्च करने जा रही है. इस गेम के जरिए फोर्स युवाओं को एयर फोर्स के लिए प्रेरित करना चाहती है. इस गेम के भारतीय वायु सेना के चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ लॉन्च करेंगे. इस गेम को एंड्रायड और आईओएस डिवाइस में खेला जा सकता है. इस गेम में प्लेयर को दुश्मन के घेरे में घुसना होगा और उसे खत्म करके लौटना होगा. इस टच गेम का लोगों को बेसबरी से इंतजार है. 10 दिन पहले ही भारतीय वायु सेना ने इस गेम के बारे में जानकारी दी थी. आज वो गेम को लॉन्च करने की तैयारी में है.

PUBG के दूसरे वर्जन ने मचाया धमाल, भारत में 1 करोड़ लोगों ने किया इसे डाउनलोड

Launch of #IAF#MobileGame : Android / iOS version of IAF developed Mobile Game (Single Player) will be launched on 31 Jul 19. Download on your Android / iOS mobile phone & cherish the thrilling flying experience. The multiplayer version will soon follow. The Teaser of the game… pic.twitter.com/yhfOrOZxWV