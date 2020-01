राफेल और सुखोई फाइटर प्लेन का Video जारी, IAF ने कहा- 'मौत को हराना फितरत है'

एक सैनिक की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी की झलक दिखाने वाला एक वीडियो भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने जारी किया है. देश की रक्षा के लिए तत्पर फौजियों को सलाम करते हुए IAF के इस वीडियो में सुखोई-30 और राफेल विमान आकाश की ऊंचाइयों को चूमते दिख रहे हैं. नए साल की बधाई देने के लिए जारी किए वीडियो में सुरक्षाकर्मियों के सामने पेश आने वाली चुनौतियों - कठिन मौसम और दुश्मनों से लगातार होता सामना - को भी दिखाया गया है.

वीडियो में राफेल और सुखोई फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और पीछे से एक शख्स सैनिक के जीवन के बारे में बताते हुए कहता है, ''जरा सा तूफान देखकर आपके चेहरे पर घबराहट हो सकती है. तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं. लेकिन खून में उबल रहे देश के प्रति जनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं. जब मैं देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं, तो मेरे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कुराहट और दुश्मन को खत्म करने का जुनून हो. मैं भारतीय वायु सेना का योद्धा हूं और मौत को पीछे छोड़ना मेरी फितरत है.''

देखें Video:

Indian Air Force wishes all a very Happy New Year 2020.



भारतीय वायु सेना की ओर से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।#HappyNewYear2020#IndianAirForce#NewYearEvepic.twitter.com/QZ2b2sUyVZ