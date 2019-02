ट्विटर पर छाया #Surgicalstrike2, भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान से पूछा- Hows The Khauf?

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले का भारत ने बदला ले लिया है. सोमवार की देर रात भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एलओसी पार कर पाकिस्तान सीमा में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) के कैंप पर हमला बोला और कई कैंपों को ध्वस्त कर दिया. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है. खबर आते ही ट्विटर पर Surgical strike 2 टॉप ट्रेंड कर रहा है. भारतीय ट्विटर यूजर्स पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि- Hows The Khauf? ये डायलॉग इसलिए वायरल हुआ क्योंकि बॉलीवुड फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक में विकी कौशल का डायलॉग काफी वायरल हुआ था जिसमें वो सैनिकों से पूछ रहे हैं- Hows The Josh? ट्विटर पर लोग इस तरह ट्वीट करके भारतीय वायु सेना (IAF) की तारीफ कर रहे हैं.

भारत ने लिया पुलवामा का बदला, भारतीय वायुसेना ने LOC के पार जाकर जैश के आतंकी कैंपों को किया ध्वस्त: सूत्र

Hows the khauf... India Strikes and Strikes hard. Jai hind

#Surgicalstrike2 #Balakot How's the josh? _ High sir How's the jaish? _ dead sir Jay hind pic.twitter.com/vgvmi3RhG7

Now let us all laugh together! #IndianArmyOurPride#SurgicalStrike2pic.twitter.com/nBOxAJwuQ1