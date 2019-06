खास बातें कैप्‍टन कल्‍पना कुंडू ने हिमालय की ऊंचाई पर साहस का परिचय दिया उन्‍होंने भारत-चीन बॉर्डर पर तैनात जवानों को मेडिकल सहायता दी भारतीय सेना ने कैप्‍टन कल्‍पना की जमकर सराहना की

सेना से लेकर एयर फोर्स तक महिलाएं भारतीय फौज में अपना अहम योगदान दे रही हैं. इसी कड़ी में अब कैप्‍टन कल्‍पना कुंडू ने अपने साहस और कर्तव्‍यनिष्‍ठा से भारतीय सेना को गौरवान्वित किया है. जी हां, भारतीय सेना में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात कल्‍पना कुंडू ने हिमालय पर फैले अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाको में चलाए गए अभियान में हिस्‍सा लिया. इस दौरान उन्‍होंने हिमालय की विषम परिस्थ्तियों और मौसम की चुनौतियों का सामना कर रहे जवानों को मेडिकल कवर दिया.

आपको बता दें कि भारतीय सेना के मेडिकल कॉर्प्‍स सेना के जवानों और उनके परिवार वालों को मेडिकल सेवा प्रदान करते हैं. कल्‍पना कुंडू इसी टीम का हिस्‍सा हैं और उन्‍होंने भारत-चीन बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों को मेडिकल सेवा दी.

भारतीय सेना ने कल्‍पना कुंडू के असाधारण प्रयासों की सराहना करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मेडिकल अभियान की तस्‍वीरें ट्वीट की.

Capt Kalpana Kundu, Medical Officer of #IndianArmy undertook an arduous high altitude Patrol in the mighty Himalayas in Arunachal Pradesh on 20 June to provide medical cover to her brethren deployed along #LAC#WomenEmpowerment@adgpi@SpokespersonMoDpic.twitter.com/lqLEOUNseD — EasternCommand_IA (@easterncomd) June 22, 2019

इस पोस्‍ट को देश भर के लोगों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स मिला और सभी ने कल्‍पना कुंडू के प्रयासों की सराहना की.

वाकई, जिस तरह से महिलाएं सैन्‍य क्षेत्र में न सिर्फ अपना योगदान दे रही हैं वह प्रशंसनीय है. हमें कैप्‍टन कल्‍पना कुंडू पर नाज़ है.