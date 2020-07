ट्रेन में चढ़ा आर्मी का जवान तो फूट-फूटकर रोने लगा परिवार, रेल मंत्री ने शेयर किया आंखें नम करने देने वाला Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर खड़े जवान अपने परिवार वालों को गले लगा रहे हैं और अलविदा बोलते नजर आ रहे हैं. जैसे ही जवान ट्रेन में चढ़े तो उनके परिवार वाले फूट-फूटकर रोने लगे. क्लिप को और भी अधिक भावुक बनाता है इसमें जोड़ा गया गाना. 1986 की फिल्म कर्मा का सुपरहिट सॉन्ग 'ऐ वतन तेरे लीये...' चल रहा है.

पीयूष गोयल ने इमोशनल वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा व सुरक्षा में जाते हुए पुणे के खड़की रेलवे स्टेशन पर हमारे वीर जवानों व उनके परिजनों का भावुक व गौरवान्वित करने वाला पल.'

देखें Video:

इस वीडियो को पीयूष गोयल ने 19 जुलाई को शेयर किया था, जिसके अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 45 हजार से ज्यादा लाइक्स और 6 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'हम अपने बहादुर जवानों की वजह से अपने घरों में सो पा रहे हैं. कोई भी शब्द उन्हें धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त नहीं है.' ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

Proud of indian army and our indian railway. We proud that we r living in india.and we have one the best army n railway. With limited resources, both r working very https://t.co/jLZKtRwPFI covid indian railway providing great service.and our borders our army working great