US Capitol Attack में देखा गया भारतीय ध्वज, तेजी से वायरल हुआ Video

ये हिंसा तब शुरू हुई जब हजारों समर्थक ट्रम्प प्रदर्शनकारियों को कैपिटल मैदान के पूर्वी मोर्चे में धकेल दिया गया, जिनमें से कुछ ने ट्रम्प के झंडे और कुछ ने अमेरिकी झंडे लहराए.

इस दौरान घटनास्थल पर लिया गए एक वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति को भारतीय ध्वज लहराते हुए देखा गया, जिसके आसपास दर्जनों लाल और नीले रंग के झंडे भी थे. साथ एक जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी स्टार-स्पैंगल्ड बैनर भा लगाए थे. वहीं, बहुत से लोगों ने ट्रम्प 2024 की घोषणा करते हुए नीले झंडे लहराए. पत्रकार एलेजांद्रो अल्वारेज़ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में अकेला भारतीय तिरंगा इससे अलग था.

#NOW: The White House ellipse. Trump supporters are crowding into Constitution Ave. for a rally where the president is supposed to speak later.



This is the “March to Save America” — one of at least four pro-Trump events planned around today's joint session of Congress. pic.twitter.com/HcrJKCZ6pQ — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 6, 2021

इस वीडियो ने ट्विटर पर जमकर हंगामा मचाया, साथ ही कई भारतीयों ने सवाल उठाया कि अमेरिकी कैपिटॉल विरोध प्रदर्शन में भारतीय ध्वज क्या कर रहा है?

एक ट्विटर यूजर जिसने सबसे पहले इसे देखा, उसने लिखा- "ये वो जगह नहीं जहां हम अपना भारतीय ध्वज देखना चाहते हैं,"

Not the place where we'd like to see our Indian flag ???????? https://t.co/Abtbth5j8K — S. (@ShitSaniyaSays) January 7, 2021

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इस बात पर आश्चर्य किया और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा, कि कैपिटॉल में भारतीय ध्वज कैसे दिखाई दिया. उन्होंने लिखा- "वहाँ एक भारतीय झंडा क्यों है ??? यह वो लड़ाई है जिसमें हमें निश्चित रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है..."

Why is there an Indian flag there??? This is one fight we definitely don't need to participate in... pic.twitter.com/1dP2KtgHvf — Varun Gandhi (@varungandhi80) January 7, 2021

राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारतीय ध्वज की उपस्थिति की आलोचना की और लिखा, "किसी अन्य देश में इस तरह के हिंसक और आपराधिक कृत्यों में भाग लेने के लिए हमारे तिरंगे का उपयोग न करें."

Whoever is waving this Indian flag should feel ashamed. Don't use our tricolour to participate in such violent & criminal acts in another country. pic.twitter.com/CuBMkq9Siu — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) January 7, 2021

इस बीच, कॉमेडियन वीर दास और कई अन्य लोगों ने ध्वज ले जाने वाले व्यक्ति पर कमेंट् किया.

Dear random Indian dude waving Indian flag at the #CapitolRiots

Every large crowd IS NOT A CRICKET MATCH! — Vir Das (@thevirdas) January 7, 2021

That's an Indian flag supporting a protest aimed at dismantle American democracy. Any idea who these idiots are and why they feel the need to fly the Indian flag? pic.twitter.com/ZwZ7s2ZbR4 — Ram Subramanian (@VORdotcom) January 7, 2021

Is the guy at the bottom left with Indian flag shouting ‘ab ki bar, Trump Sarkar'? pic.twitter.com/L6HKrq3G4C — Parminder Singh (@parrysingh) January 7, 2021

यूएस कैपिटॉल में हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई है. डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों ने जो बाइडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस के एक सत्र के बीच इमारत के अंदर घुसकर अराजकता फैलाई और यह आरोप लगाया कि निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति तख्तापलट करने का प्रयास कर रहे थे.