ट्रेन हुई 12 घंटे लेट तो शख्स ने किया ट्वीट- 'मां से नहीं हो पा रही बात' Indian Railway ने किया ऐसा

भारतीय रेलवे सेवा (Indian Railways Seva) ने ट्विटर के जरिए एक शख्स की मदद की. रेलवे ने उसकी बात मां से करवाई. दरअसल, शख्‍स की मां उस ट्रेन में सफर कर रही थीं, जो 12 घंटे देरी से चल रही थी. बेटा उनसे संपर्क नहीं कर कर पा रहा था और जानना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं. ट्विटर पर रेलवे सेवा ने न केवल उस आदमी के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उसे अपनी मां से बात कराने में मदद भी की.

Sir, I am unable to contact my mother Mrs.Shila Pandey. She is travelling in Ajmer-SDAH Express 12988 with starting date 28-09-2019 in Coach S5, the train is running late by 12 hours. Sir, please help me know if she is there alright.@PiyushGoyal@PiyushGoyalOffc@RailMinIndia — Sashwat (@curiou_s) September 29, 2019

ट्विटर यूजर साश्वत ने ट्वीट किया, ''सर, मैं अपनी मां से बात नहीं कर पा रहा हूं, जिनका नाम शीला पांडे है. वो अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में हैं. वो कोच S5 में बैठी हैं. ट्रेन 12 घंटे लेट है. अगर वह ठीक है तो कृपया मेरी मदद करें.'' उन्होंने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे मंत्रालय को टैग किया. इसके तुरंत बाद रेलवे सेवा का जवाब आ गया.

Kindly share date of boarding & boarding station name. — Indian Railways Seva (@RailwaySeva) September 29, 2019

रेलवे सेवा ने ट्वीट किया, 'कृपया बोर्डिंग की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन का नाम शेयर करें.' साश्वत के रिप्लाई के बाद रेलवे सेवा ने मैसेज किया कि संबंधित अधिकारी को जानकारी भेज दी गई है. कुछ ही घंटे बाद साश्वत ने रेलवे सेवा को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, 'तुरंत एक्शन लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूं.'

रेलवे मंत्रालय की तरफ से ट्वीट आया, 'भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की देखभाल करती है. एक बेटा अपनी मां से बात नहीं कर पा रहा था, जो ट्रेन में सफर कर रही थीं. हमने दोनों की बात कराई.' फिर रेलवे ने लिखा, 'अपनों को अपनों से जोड़ती भारतीय रेल'.

Indian Railways care for its passengers : A son requested that he is unable to speak to his mother travelling in a train, we promptly reached to his mother and arranged a talk between the two. “अपनों को अपनों से जोड़ती भारतीय रेल” https://t.co/eAVEc9vKVCpic.twitter.com/2PTam1fgFa — Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 30, 2019

ट्विटर पर भारतीय रेलवे की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा, ''भारतीय रेलवे इस मामले में बहुत गंभीर है. आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद.'' वहीं एक यूजर ने लिखा, ''भारतीय रेलवे वाकई शानदार है... ऐसे ही काम करते रहें.''