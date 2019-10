भारतीय रेलवे की नवरात्रि स्पेशल थाली, इन स्टेशनों पर मिलेगा व्रत वाला खाना

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने नवरात्रि (Navratri) के नौ दिनों में व्रत करने वाले यात्रियों के लिए सात्विक मेन्‍यू (Vrat Meals) का इंतजाम किया है. व्रत रख रहे लोग ट्रेन में अपनी यात्रा के दौरान ई-केटरिंग सर्विस के जरिए व्रत वाला खाना ऑर्डर कर सकते हैं.

रेलवे 29 सितंबर से 7 अक्‍टूबर तक इच्‍छुक यात्रियों को व्रत वाला खाना मुहैया करा रहा है. इस मेन्‍यू से आप अपनी पसंद के हिसाब से चीजें ऑर्डर कर सकते हैं.

व्रत मेन्‍यू में साबूदाना, सेंधा नमक, कुट्टू का आटा, साबूदाना खिचाड़ी, सूखे मखाने, साबूदाना मूंगफली नमकीन, आलू की टिक्‍की, नवरात्रि थाली, जीरा आलू, फ्रेंच फ्राइज़, साबूदाना वड़ा, फलहारी चूड़ा, फलहारी थाली, मलाई बर्फी, रसमलाई, मिल्‍क केक, लस्‍सी, दही और लस्‍सी जैसी चीजें शामिल हैं.

IRCTC ने अपने बयान में कहा है कि नवरात्रि का खाना रेलवे के चुनिंदा स्‍टेशनों पर चयनित रेस्‍टोरेंट के जरिए मुहैया कराया जाएगा.

IRCTC ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है, इस नवरात्रि ट्रेन में यात्रा के दौरान पारंपरिक खाद्य पदार्थों का मजा लीजिए जिन्‍हें खासतौर से इस मौके के लिए बनाया गया है. ढेर सारे विकल्‍पों में से चुनिए और दिल भरकर खाइए.

This Navratri, relish an array of traditional delicacies specially crafted for the occasion even while travelling on train. Choose from a variety of options & eat to your heart's content. To order, download IRCTC eCatering 'Food On Track' App/https://t.co/GS7hyfuZRApic.twitter.com/v60kDlP6eb