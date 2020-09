कार के टायर में लिपटा था इतना बड़ा अजगर, बाहर निकालकर ऊपर डाला पानी और फिर... देखें पूरा Video

इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने परिदृश्य की निगरानी की. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए सुशांत ने कैप्शन में लिखा, 'मॉनसून में सांप आपकी कार के पहिए में आ सकते हैं. आप थोड़ा संभलकर रहें.'

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के टायर में अजगर लिपटा हुआ है. एक शख्स उसको पकड़ा हुआ है वहीं दूसरा शख्स कार को उठा रहा है, जिससे टायर को बाहर निकाला जा सके और फिर अजगर को बाहर निकाला जाए. टायर बाहर निकालकर अजगर को बाहर निकाला गया. फिर उस पर पानी डाला गया. जिससे वो एक्टिव हो गया. फिर उसको बोरे में डाला गया. ताकी उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके.

देखें Video:

In monsoon snakes can sneak into vehicles. Just be little careful. pic.twitter.com/C6mzWkZSLH — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 22, 2020

इस वीडियो को सुशांत ने 22 सितंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 18 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग बचाने वाले लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Luckily it was a python.. Not any venomous snake.. — Punam Kerketta (@kerketta_punam) September 22, 2020

Highly professional/caring team is, pouring water to cool down the cute — Kishore (@ManglaniKisore) September 22, 2020

So scary.. but feel sorry for them.. no proper place for them.. — Vanishree (@Vanishr37017941) September 23, 2020