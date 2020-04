सड़क पर घूम रहे कुत्ते पर अजगर ने किया Attack, लिपटकर ऐसे बनाया शिकार... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर अजगर ने कुत्ते को लिपटाकर रखा है और मुंह खोलकर उसको निगलने की कोशिश कर रहा है. ये वीडियो कटनी का बताया जा रहा है. ये घटना 30 मार्च यानी सोमवार को हुई.

प्रदीप मिश्रा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''अजगर महान शिकारी होते हैं. यह अपने दांतों का उपयोग करते हैं. शिकार को चारों ओर अपने शरीर को कॉइल की तरह लपेटकर उसके शरीर को निचोड़ देते हैं और इस तरह शिकार की मौत हो जाती है. कटनी के जंगल में इंडियन रॉक पाइथन ने कुत्ते को निगल लिया.''

देखें VIDEO:

Pythons are great ambush hunters. It uses its teeth, then quickly wraps coils of its body around the prey and squeezes, and strangulates it to death,



