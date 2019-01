-30 डिग्री में 18 हज़ार ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा, Republic Day की इससे शानदार तस्वीर और कोई नहीं

Republic Day Celebration: 70वें गणतंत्र दिवस (70th Republic Day) के जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ है. एक तरफ जहां दिल्ली के राजपथ पर जवानों और बच्चों को एक से बढ़कर एक पराक्रमी हुनर देखने को मिला. तो भारत के अलग-अलग राज्यों ने बेहद ही सुंदर झांकियां निकाली. वहीं, जल, थल और वायु सेनानियों ने भारत की ताकत का शानदार नज़राना दिखाया. लेकिन इन सबसे खास ITBP (Indo-Tibetan Border Police) के जवानों ने मिसाल कायम कर दी.

इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर जमीन से 18 हज़ार फीट ऊंची बर्फिली चट्टान पर तिरंगा लहराया. उस वक्त वहां का तापमान -30 डिग्री था, जो किसी भी आम नागरिक की हड्डियों को निचोड़ दे.

इस शानदार नज़ारे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हर किसी ने इसे देख इन जवानों को उनकी हिम्मत के सलाम करा.

बता दें, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की शुरुआत 24 अक्टूबर, 1962 में हुई. यह एक अर्ध-सैनिक बल है, जिनका काम है भारत-तिब्बत सीमा की रक्षा करना. 9 हज़ार से 18 हज़ार फीट ऊंचे लगभग 3,488 किलोमीटर लंबे पर्वत पर फैले क्षेत्र पर तैनात ये बल -45 डिग्री तक की ठंड में डटा रहता है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर तिंरगा लहराया. यहां देखिए ये शानदार तस्वीर.

Indo-Tibetan Border Police personnel celebrating #republicdayindia at 18,000 feet and -30 degree celsius in Ladakh pic.twitter.com/3u9yOP0mDM