इंस्टाग्राम स्टार और मॉडल्स ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां, शराब पीकर ऐसे काटा बवाल, देखें Shocking Video

डेली मेल की खबर के मुताबिक, वीडियो और तस्वीरों को सबसे पहले इंस्टाग्राम स्टार टाइरोन हर्मिट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थीं. काफी आलोचना होने के बाद इन तस्वीरों और वीडियो को हटा लिया गया. ट्विटर पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. मैनचेस्टर में जन्मे टैटू मॉडल और प्रभावशाली व्यक्ति ने बैकलैश के बाद अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है.

ट्विटर पर वीडियो को पोस्ट किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये लोग कैसे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

देखें Video:

Very good social distancing bruh @tyrone_hermitt. Party all night in #Canggu, #Bali literally just last night.



Mohon ditindak lanjuti para WNA di Canggu Bali ini. Tadi malam malah buat pesta di rumah! @jokowi@setkabgoid@KemenkesRI@ditjen_imigrasi@Menlu_RI@Kemlu_RIpic.twitter.com/MxUd1drdzk