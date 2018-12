समुद्र किनारे चल रहा था Rocks कॉन्सर्ट, अचानक आ गई Tsunami, वायरल हुआ VIDEO

Indonesia में शनिवार को ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरूमध्य (Indonesia's Sunda Strait) में शनिवार रात ज्वालामुखी फटने के बाद आई सूनामी (Indonesia Tsunami) में मरने वालों की संख्या 281 हो गई है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार अभी तक 800 से ज्यादा लोग लापता हैं. जिनकी तलाश के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि आपदा में 800 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और कम से कम 80 लोग लापता हैं. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें Tsunami का वीडियो दिखाया गया है. समुद्र किनारे रॉक कॉन्सर्ट चल रहा था. उसी वक्त सूनामी आ गई. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

So this was when this band called Seventeen had their concert but suddenly tsunami attacked them #PrayForAnyer#Krakataupic.twitter.com/GC70uqgyoj