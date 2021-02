आंख पर पट्टी बांधकर रुबिक्स क्यूब सुलझा लेती हैं 13 साल की तनिष्का, बना चुकी हैं कई रिकॉर्ड - देखें Video

तनिष्का सुजीत (Tanishka Sujit) मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और उनकी उम्र महज 13 साल है. वह आंखों पर काली पट्टी बांधकर पढ़ और लिख भी लेती हैं. तनिष्का अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर चुटकियों में ही उस रुबिक क्यूब (Rubik's cube wearing a blindfold) को सुलझा देती हैं, जिसे लोग खुली आंखों से भी नहीं सुलझा पाते. तनिष्का कहती हैं, कि उन्हें अब इसकी आदत हो चुकी है और यह सब उनके लिए बहुत आसान है. वह आंखों पर काली पट्टी बांधकर और भी कई काम बेहद आसानी से कर लेती हैं. इनमें लिखना और पढ़ना भी शामिल है.

देखें Video:

Tanishka Sujit, who had cleared class 10th at the age of 11 and class 12th at the age of 12, is now pursuing further education at Devi Ahilya Vishwavidyalaya in Indore at the age of 13. #MadhyaPradeshhttps://t.co/nB2IP9p22U