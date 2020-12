इस क्रिसमस Video को देखकर आनंद महिंद्रा के छलके आंसू, बोले- 'मेरी पोती नहीं, लेकिन...'

वीडियो एक विज्ञापन का है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति हर सुबह एक तस्वीर को सामने रखकर वजन उठाने की कोशिश करते हैं. वीडियो में दर्शकों को यह पता लगाने की कोशिश की गई कि बुजुर्ग व्यक्ति व्यायाम क्यों कर रहा था. आखिर में बुजुर्ग को अपनी पोती के लिए गिफ्ट ले जाता दिखता है. जैसे ही वो अपनी पोती से मिला, तो उसने गिफ्ट खोला. उसके अंदर एक क्रिसमस स्टार (जो क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाता है.) था. वो पोती को ट्री के ऊपर स्टार लगाने के लिए उठाता है और पोती उसे लगा देती है. लोगों को तब समझ आया कि बुजुर्ग रोज सुबह वजन उठाने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा था.

इस दो मिनट के वीडियो को आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है, जिसके अब तक 70 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

देखें Video:

Shoot; you made me cry so early in the day. No granddaughter yet but my grandson's that age... https://t.co/YhRG7eGfph