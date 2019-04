आर्मी को देख जोश में आया बच्चा, चिल्लाकर बोला- 'How's the Josh?' वायरल हुआ VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको बीजेपी लीडर और रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें बच्चे और आर्मी ट्रूप्स के बीच बातचीत चल रही है. बच्चे भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं. जवान भी बच्चों के साथ नारे लगाते दिख रहे हैं. आर्मी के जवान सड़क से गुजर रहे हैं और बच्चे पास में ही खड़े हैं.

बीजेपी लीडर और रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पूनिया ने लिखा- चुनाव प्रचार के बीच कुछ ऐसा देखने को मिला. बच्चे भारत माता की जय, हाउज द जोश? के नारे लगाए. ये वीडियो देखने के बाद मेरे ड्राइवर ने कहा- मेजर साहब, देश के बच्चे सेना के दीवाने हैं... पिक्चर वाले हीरो बदलते रहते हैं... फौजी परमानेंट हीरो हैं.' 30 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सड़क पर चार बच्चे खड़े हैं. उनमें से जवानों को देखकर एक बच्चा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए. जिसके बाद हाउज द जोश चिल्लाया तो जवानों ने हाय सर कहकर जवाब दिया.

देखें VIDEO:

In busy election campaigning trail got this from kids

“Bharat Mata Ki Jai..Hw is the Josh ?”

After watching video,my driver said “मेजर साहब,देश के बच्चे सेना के दीवाने हैं..पिक्चर वाले हीरो बदलते रहते हैं..फ़ौजी PERMANENT हीरो हैं”

This is the respect of citizens for Soldiers pic.twitter.com/Pudy2GdjTq