पैदा होते ही बच्चे से लिपट गया कुत्ता और फिर किया कुछ ऐसा... 40 लाख बार देखा गया Video

इंटरनेशनल डॉग डे पर कई लोग अपने कुत्तों का मजेदार वीडियो और तस्वीरे शेयर कर रहे हैं. जिसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जहां कुत्ते और बच्चे (Dog And Baby) के बीच का प्यार दिखाया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो कुत्ता उससे लिपट गया. साथ ही वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा कुत्ते के साथ रहकर कैसे बड़ा हो रहा है. जन्म के पहले दिन से दो साल होने तक कुत्ता बच्चे के साथ खास बॉन्डिंग बना चुका है. इस वीडियो को अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है. इस वीडियो के अब तक 4.1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

देखें Video:

इंटरनेशनल डॉग डे पर बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने अपने कुत्ते के साथ फोटो पोस्ट की है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी #InternationalDogDay, क्योंकि अपुन का कुत्ता इंटरनेशनल है.'

इस मौके पर एक और वीडियो छाया हुआ है, जहां कुत्ता आयने को देखकर हाथ उठा रहा है और खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है. इस वीडियो के अब तक 18 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

This is Ziggy. He's practicing saying hi to the other dogs in the neighborhood. Just moved here and would love to make a good first impression. 14/10 pic.twitter.com/C2ZGWM3It9